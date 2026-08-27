Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Seit wann kann man ungefähr totale Sonnenfinsternisse auf der Erde beobachten?

Das Besondere an einer totalen Sonnenfinsternis wie wir sie heute kennen ist, dass der Mond nahezu passend die Sonne bedeckt. Mond und Sonne haben an unserem Himmel also die fast gleiche Größe. Das war nicht immer so: Der Mond entfernt sich langsam von der Erde, so dass er uns früher sehr viel näher und damit am Himmel auch deutlich größer war. Das bedeutet, dass es früher sehr viel längere und auch von mehr Orten sichtbare Finsternisse gab. Totale Finsternisse gab es somit schon immer - totale Finsternisse, wie wir sie kennen, allerdings erst seit vielleicht grob 250 Millionen Jahren. Da sich der Mond weiter von der Erde entfernt, wir man in etwa 600 Millionen Jahren nur noch ringförmige Sonnenfinsternisse sehen können, da der Mond dann am Himmel zu klein geworden sein wird, um die Sonne noch komplett zu bedecken.

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