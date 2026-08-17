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Die totale Sonnenfinsternis in
Deutschland 1999 und die spanische Sonnenfinsternis 2026 fanden beide im August
statt. Waren sie Teil eines Zyklus?
Da sich Finsternisse aus einer ganz speziellen Anordnung von Sonne, Mond und
Erde ergeben und sich alle drei Objekte periodisch bewegen, wiederholen sich
Finsternisse nach einer bestimmten Zeit (allerdings nicht am selben Ort). Man
spricht von Finsterniszyklen. Der bekannteste Zyklus ist der Saroszyklus mit
einer Länge von etwas mehr als 18 Jahren. Die totale Sonnenfinsternis, die in
Deutschland am 11. August 1999 zu sehen war, gehörte zum Saroszyklus 145. Die in
diesem Zyklus folgende Finsternis war die "Great American Eclipse" am 21. August
2017. Die Sonnenfinsternis am 12. August 2026 gehörte zum Saroszyklus 146 und
folgte auf die "sibirische Sonnenfinsternis" vom 1. August 2008. Die Finsternis
von 1999 und 2026 gehörten in keinem bekannten Zyklus direkt zusammen.
(ds /
17. August
2026)
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