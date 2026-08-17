Die totale Sonnenfinsternis in Deutschland 1999 und die spanische Sonnenfinsternis 2026 fanden beide im August statt. Waren sie Teil eines Zyklus?



Da sich Finsternisse aus einer ganz speziellen Anordnung von Sonne, Mond und Erde ergeben und sich alle drei Objekte periodisch bewegen, wiederholen sich Finsternisse nach einer bestimmten Zeit (allerdings nicht am selben Ort). Man spricht von Finsterniszyklen. Der bekannteste Zyklus ist der Saroszyklus mit einer Länge von etwas mehr als 18 Jahren. Die totale Sonnenfinsternis, die in Deutschland am 11. August 1999 zu sehen war, gehörte zum Saroszyklus 145. Die in diesem Zyklus folgende Finsternis war die "Great American Eclipse" am 21. August 2017. Die Sonnenfinsternis am 12. August 2026 gehörte zum Saroszyklus 146 und folgte auf die "sibirische Sonnenfinsternis" vom 1. August 2008. Die Finsternis von 1999 und 2026 gehörten in keinem bekannten Zyklus direkt zusammen.



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