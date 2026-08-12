Wie sieht die Besatzung auf der Internationalen Raumstation ISS eine totale Sonnenfinsternis?







Wenn die Besatzung Glück hat und zur richtigen Zeit die richtige Region der Erde überfliegt, hat sie einen ganz besonderen Blick auf eine totale Sonnenfinsternis: Sie kann sehen, wie sich der dunkle Kernschatten des Mondes über die Erdoberfläche bewegt. In den Bereichen des dunklen Kernschattens ist auf der Erde gerade eine totale Sonnenfinsternis zu sehen. Das Bild oben entstand am 7. April 2024 und zeigt den Kernschatten im Grenzbereich zwischen Kanada und den USA.



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