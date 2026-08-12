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Wie sieht die Besatzung auf der
Internationalen Raumstation ISS eine totale Sonnenfinsternis?
Wenn die Besatzung Glück hat und zur richtigen Zeit die richtige Region der
Erde überfliegt, hat sie einen ganz besonderen Blick auf eine totale
Sonnenfinsternis: Sie kann sehen, wie sich der dunkle Kernschatten des Mondes
über die Erdoberfläche bewegt. In den Bereichen des dunklen Kernschattens ist
auf der Erde gerade eine totale Sonnenfinsternis zu sehen. Das Bild oben
entstand am 7. April 2024 und zeigt den Kernschatten im Grenzbereich zwischen
Kanada und den USA. (Foto: NASA, ds /
12. August
2026)
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