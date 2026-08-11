Hat ein Schwarzes Loch ein Volumen?



Das kommt darauf an, welchen Teil eines Schwarzen Lochs man betrachtet: Die Singularität im Zentrum eines Schwarzen Lochs hat kein Volumen, betrachtet man aber den Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs, also jene imaginäre Grenze, nach deren Überschreiten es kein Zurück mehr gibt, lässt sich daraus durchaus ein Volumen ableiten - der Ereignishorizont hängt von der Masse des Schwarzen Lochs ab: Je größer die Masse, desto größer der Ereignishorizont und damit das daraus ableitbare Volumen.



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