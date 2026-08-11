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Hat ein Schwarzes Loch ein Volumen?
Das kommt darauf an, welchen Teil eines Schwarzen Lochs man betrachtet: Die
Singularität im Zentrum eines Schwarzen Lochs hat kein Volumen, betrachtet man
aber den Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs, also jene imaginäre Grenze,
nach deren Überschreiten es kein Zurück mehr gibt, lässt sich daraus durchaus
ein Volumen ableiten - der Ereignishorizont hängt von der Masse des Schwarzen
Lochs ab: Je größer die Masse, desto größer der Ereignishorizont und damit das
daraus ableitbare Volumen. (ds /
11. August
2026)
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