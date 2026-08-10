Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn man wegen der endlichen Lichtgeschwindigkeit nur in die Vergangenheit des Kosmos schauen kann, forscht man dann nicht mit "veralteten" Daten?

Natürlich ist sich die Wissenschaft bewusst, dass die Daten, die sie von entfernten Galaxien empfängt, teils viele Millionen oder gar Milliarden Jahre zu uns unterwegs waren. Trotzdem ist man sehr zuversichtlich, mit ihnen auch sinnvolle Wissenschaft betreiben zu können. So macht man natürlich für viele grundsätzliche physikalische Phänomene, die auch in der Astronomie eine Rolle spielen, Experimente in irdischen Laboratorien, wo man die Vorgänge quasi in Echtzeit vorfolgen kann. Aber es gibt gerade in der Astronomie Bereiche, bei denen Experimente so nicht möglich sind. Das mag an der Größe der Objekte liegen, aber oft auch am zeitlichen Faktor: Viele Phänomene im Kosmos laufen über einen sehr langen Zeitraum ab. Man muss also verschiedene Objekte anschauen, bei denen dieses Phänomen gerade auftritt, aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu beobachten ist. Auf diese Weise hofft man dann ein Gesamtbild der Entwicklung zusammenstellen zu können. Eine wichtige Rolle spielen zudem Computersimulationen: Hat man eine Idee davon, wie ein Phänomen funktioniert - sei es das Universum als Ganzes, die Entwicklung einer Galaxie oder die Entstehung oder das explosive Ende eines Sterns - versucht man dies in einem Computermodell zu formulieren und lässt dieses Modell nicht nur die gesamte Entwicklung berechnen, sondern auch, was wir heute beobachten sollten, wenn die zugrunde liegende Theorie korrekt ist. Das Modell kann man anpassen und damit praktisch experimentieren, die tatsächlichen Beobachtungen dienen dann zum Abgleich. Auf diese Weise hofft man, den Geheimnissen des Kosmos trotz der großen Entfernungen auf die Spur kommen zu können.

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