Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn man mit besseren Teleskopen immer mehr bislang unbekannte Objekte entdeckt, könnte es sich dabei nicht um die Dunkle Materie handeln?

Die Idee ist naheliegend: Moderne Teleskope entdecken durch empfindliche Durchmusterungen des Himmels immer mehr Objekte, von deren Existenz man zuvor gar nichts wusste. Mit immer besseren Teleskopen könnte man also mehr und mehr Objekte entdecken und diese würden vielleicht ausreichen, um das Dunkle-Materie-Problem zu lösen, nach dem im Universum große Teile der Masse fehlen, was sich etwa durch die Messung des Rotationsverhaltens von Galaxien zeigt. Leider funktioniert das nicht. Als ein Dunkelmaterie-Kandidat galten etwa lange Zeit sogenannte "MACHOS", was für "massereiche astrophysikalische kompakte Halo-Objekte" steht, also kompakte Schwarze Löcher oder ausgebrannte Sterne. Man hat sogar nach ihnen gesucht und hat etwa nach winzigen Gravitationseffekten geschaut, die ein solches kompaktes Objekt erzeugen müsste, wenn es durch die Sichtlinie von der Erde zu einem hellen Hintergrundobjekt läuft. Man hat nicht annährend so viele solcher Ereignisse entdeckt, wie man hätte entdecken müssen, um die Dunkle Materie - oder auch nur einen bedeutenden Teil davon - damit erklären zu können. Es gibt aber noch einen ganz anderen Grund: Die Existenz von Dunkler Materie und Dunkler Energie lässt sich bereits aus den Aufnahme der kosmischen Hintergrundstrahlung, also dem Bild des Universums nur rund 380.000 Jahre nach dem Urknall, ableiten, so dass Erklärungen mit Objekten, die erst später entstanden sein können, nicht helfen.

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