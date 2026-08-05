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Ist geplant, mit James Webb auch Deep-Field-Aufnahme wie mit Hubble zu machen?


Ja, diese Gelegenheit will man sich nicht entgehen lassen, waren doch die Deep-Field-Aufnahmen eine der wohl spektakulärsten Projekte des Weltraumteleskops Hubble. Solche Langzeitbelichtungen werden inzwischen auch mit anderen Großteleskopen durchgeführt: So gab es den Great Observatories Origins Deep Survey (GOODS), bei dem eine Himmelsregion am Nordhimmel und eine am Südhimmel sehr gründlich und lange beobachtet wurde - von Hubble, XMM-Newton, Spitzer, Chandra, Herschel und erdgebundenen Teleskopen.

 Auch das James Webb Space Telescope beteiligt sich nun daran: Im Rahmen des Projekts JADES, der JWST Advanced Deep Extragalactic Survey, sollen über 800 Stunden mit James Webb die beiden Regionen der GOODS-Himmelsdurchmusterung beobachtet und die neuen Daten dann mit denen anderer Teleskope zusammengeführt werden. (ds / 5. August 2026)

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