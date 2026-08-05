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Ist geplant, mit James Webb auch Deep-Field-Aufnahme
wie mit Hubble zu machen?
Ja, diese Gelegenheit will man sich nicht entgehen lassen, waren doch die Deep-Field-Aufnahmen
eine der wohl spektakulärsten Projekte des Weltraumteleskops Hubble.
Solche Langzeitbelichtungen werden inzwischen auch mit anderen Großteleskopen
durchgeführt: So gab es den Great Observatories Origins Deep Survey
(GOODS), bei dem eine Himmelsregion am Nordhimmel und eine am Südhimmel sehr
gründlich und lange beobachtet wurde - von Hubble, XMM-Newton,
Spitzer, Chandra, Herschel und erdgebundenen
Teleskopen.
Auch das James Webb Space Telescope beteiligt sich nun daran: Im Rahmen
des Projekts JADES, der JWST Advanced Deep Extragalactic Survey, sollen
über 800 Stunden mit James Webb die beiden Regionen der
GOODS-Himmelsdurchmusterung beobachtet und die neuen Daten dann mit denen
anderer Teleskope zusammengeführt werden. (ds / 5. August
2026)
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