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Wie werden Raumschiffe gegen Einschläge
von Mikrometeoriden geschützt?
Das passiert durch entsprechende passive Schutzmaßnahmen an der Außenhülle der
Raumfahrzeuge. Insbesondere wird hier gerne ein sogenannter Whipple-Schild
verwendet, der nach dem US-amerikanischen Astronomen Fred Whipple benannt ist.
In den 1940er Jahren schlug dieser einen speziellen Meteoroidenschutz für
Raumfahrzeuge vor: Er besteht aus einer dünnen Schicht aus Aluminium, die in
einem gewissen Abstand zur eigentlichen Wand des Raumfahrzeugs angebracht ist.
Die Aluminiumschicht hat die Funktion, das Projektil in kleinere Partikelteile
aufzuspalten und zu zerstreuen. Dies verteilt die Energie des eintreffenden
Projektils, so dass die dahinterliegende Schicht die Trümmer mit höherer
Wahrscheinlichkeit aufhalten kann. (ds / 31. Juli
2026)
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