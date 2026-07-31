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Wie werden Raumschiffe gegen Einschläge von Mikrometeoriden geschützt?


Das passiert durch entsprechende passive Schutzmaßnahmen an der Außenhülle der Raumfahrzeuge. Insbesondere wird hier gerne ein sogenannter Whipple-Schild verwendet, der nach dem US-amerikanischen Astronomen Fred Whipple benannt ist. In den 1940er Jahren schlug dieser einen speziellen Meteoroidenschutz für Raumfahrzeuge vor: Er besteht aus einer dünnen Schicht aus Aluminium, die in einem gewissen Abstand zur eigentlichen Wand des Raumfahrzeugs angebracht ist. Die Aluminiumschicht hat die Funktion, das Projektil in kleinere Partikelteile aufzuspalten und zu zerstreuen. Dies verteilt die Energie des eintreffenden Projektils, so dass die dahinterliegende Schicht die Trümmer mit höherer Wahrscheinlichkeit aufhalten kann. (ds / 31. Juli 2026)

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