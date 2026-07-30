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Wenn Sterne Materie in Energie
umwandeln, wo bleibt dann die Energie?
Sterne wandeln tatsächlich durch Fusionsprozesse Materie in Energie um und
verlieren dadurch im Laufe des Zeit Masse. Diese Energie wird abgestrahlt in
Form von Strahlung in verschiedensten Wellenlängenbereichen. In unserem
Sonnensystem werden dadurch die Planeten und ihre Atmosphären erwärmt, was
wiederum Wetterphänomene wie Stürme auslösen kann und vielfältige andere
Reaktionen ermöglicht. (ds / 30. Juli
2026)
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