Wenn Sterne Materie in Energie umwandeln, wo bleibt dann die Energie?



Sterne wandeln tatsächlich durch Fusionsprozesse Materie in Energie um und verlieren dadurch im Laufe des Zeit Masse. Diese Energie wird abgestrahlt in Form von Strahlung in verschiedensten Wellenlängenbereichen. In unserem Sonnensystem werden dadurch die Planeten und ihre Atmosphären erwärmt, was wiederum Wetterphänomene wie Stürme auslösen kann und vielfältige andere Reaktionen ermöglicht.



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