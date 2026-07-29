|
|
Wie viel des Materials, das die
Fontänen des Saturnmonds Enceladus ausstoßen, geht dem Mond verloren?
Der Saturnmond Enceladus galt lange Zeit als vergleichsweise langweilig. Doch
dann entdeckte die NASA-Sonde Cassini Fontänen, die aus der
Südpolarregion von Enceladus ins All ausgestoßen werden. Dieses Material fällt
zum größten Teil (vermutlich zu deutlich über 90 Prozent) als Schnee auf dem Mond zurück und
ist für die sehr helle und "frische" Oberfläche von Enceladus verantwortlich.
Der Rest des Materials speist den E-Ring des Saturn. (ds /
29. Juli
2026)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|