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Wie weit in Vergangenheit und Zukunft können Programme wie Stellarium den Nachthimmel realistisch darstellen?


Das hängt sehr davon ab, was man als realistisch bezeichnet bzw. welche Genauigkeit man erwartet und auch an welchen Objekten man interessiert ist. Bei Stellarium lassen sich zwar Zeitangaben von -200.000 bis 200.000 Jahren einstellen, doch schreiben die Autoren im Benutzerhandbuch selbst, dass die Objekte des Sonnensystems über so lange Zeiträume nicht präzise berechnet werden können. "Erwarten Sie nichts Sinnvolles bei Berechnungen von 50.000 Jahren in die Vergangenheit", so das Benutzerhandbuch. Bei den Sternen hängt es dann sehr von der Genauigkeit des Sternkatalogs ab. Die Ungenauigkeit etwa für den nahegelegenen und sich schnell bewegenden Barnards Pfeilstern schätzen die Autoren auf 0,05 Grad im Jahr 200.000. (ds / 28. Juli 2026)

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