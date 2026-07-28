|
|
Wie weit in Vergangenheit und Zukunft
können Programme wie Stellarium den Nachthimmel realistisch darstellen?
Das hängt sehr davon ab, was man als realistisch bezeichnet bzw. welche
Genauigkeit man erwartet und auch an welchen Objekten man interessiert ist. Bei
Stellarium lassen sich zwar Zeitangaben von -200.000 bis 200.000 Jahren
einstellen, doch schreiben die Autoren im Benutzerhandbuch selbst, dass die
Objekte des Sonnensystems über so lange Zeiträume nicht präzise berechnet werden
können. "Erwarten Sie nichts Sinnvolles bei Berechnungen von 50.000 Jahren in
die Vergangenheit", so das Benutzerhandbuch. Bei den Sternen hängt es dann sehr
von der Genauigkeit des Sternkatalogs ab. Die Ungenauigkeit etwa für den
nahegelegenen und sich schnell bewegenden Barnards Pfeilstern schätzen die
Autoren auf 0,05 Grad im Jahr 200.000. (ds /
28. Juli
2026)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|