Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ab welcher Entfernung wird unser Mond von der Erde zerstört?

Tatsächlich kann der Mond auf seinem Orbit der Erde nicht beliebig nahe kommen - ab einem bestimmten Zeitpunkt wäre nämlich die gravitative Anziehungskraft der Erde so stark, dass der Mond auseinanderbrechen und ein Ring entstehen würde. Man bezeichnet diese kritische Entfernung als Roche-Grenze, ihr genauer Wert hängt von der Masse, der Größe und der Dichte der beiden beteiligten Objekte ab. Beispielsweise beträgt die Roche-Grenze zwischen der Erde und dem Mond etwa 9500 Kilometer, unter der Voraussetzung, dass man den Mond als starren Körper betrachtet. Wäre er flüssig, würde diese Grenze bei etwas mehr als 18.000 Kilometern liegen - in der Realität liegt sie zwischen beiden Werten.

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