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Ab welcher Entfernung wird unser Mond
von der Erde zerstört?
Tatsächlich kann der Mond auf seinem Orbit der Erde nicht beliebig nahe kommen -
ab einem bestimmten Zeitpunkt wäre nämlich die gravitative Anziehungskraft der
Erde so stark, dass der Mond auseinanderbrechen und ein Ring entstehen würde.
Man bezeichnet diese kritische Entfernung als Roche-Grenze, ihr genauer Wert
hängt von der Masse, der Größe und der Dichte der beiden beteiligten Objekte ab.
Beispielsweise beträgt die Roche-Grenze zwischen der Erde und dem Mond etwa 9500
Kilometer, unter der Voraussetzung, dass man den Mond als starren Körper
betrachtet. Wäre er flüssig, würde diese Grenze bei etwas mehr als 18.000
Kilometern liegen - in der Realität liegt sie zwischen beiden Werten. (ds /
27. Juli
2026)
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