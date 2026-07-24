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Ist die Regelblutung für Astronautinnen
ein Problem?
Nein, medizinisch ist das kein Problem - auch wenn das vielleicht von den
männlich dominierten Raumfahrtorganisationen lange Zeit gerne als Grund dafür
angeführt wurde, warum es so wenige Frauen als Astronautinnen gibt. Die Binden
und Tampons, die man eventuell deshalb mit ins All nehmen muss, sollten vom
Gewicht her keine große Rolle spielen und außerdem ließe sich die Regelblutung
durch kontinuierliche Einnahme der Pille während des Aufenthalts im All auch
komplett unterdrücken. Dies ist nach Ansicht der Medizin auch nicht schädlich.
Die Entscheidung darüber liegt aber bei den Frauen. (ds /
24. Juli
2026)
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