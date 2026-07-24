Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist die Regelblutung für Astronautinnen ein Problem?

Nein, medizinisch ist das kein Problem - auch wenn das vielleicht von den männlich dominierten Raumfahrtorganisationen lange Zeit gerne als Grund dafür angeführt wurde, warum es so wenige Frauen als Astronautinnen gibt. Die Binden und Tampons, die man eventuell deshalb mit ins All nehmen muss, sollten vom Gewicht her keine große Rolle spielen und außerdem ließe sich die Regelblutung durch kontinuierliche Einnahme der Pille während des Aufenthalts im All auch komplett unterdrücken. Dies ist nach Ansicht der Medizin auch nicht schädlich. Die Entscheidung darüber liegt aber bei den Frauen.

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