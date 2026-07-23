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Gibt es schon Pläne für ein Weltraumteleskop als Nachfolger von James Webb?


Das James Webb Space Telescope gilt als wissenschaftlicher Nachfolger des Weltraumteleskops Hubble. "Wissenschaftlicher Nachfolger" deshalb, weil James Webb kein besseres und größeres Hubble-Weltraumteleskop ist, sondern andere Fragestellungen erforschen soll, die eine andere Ausstattung erfordern.

Natürlich hat sich die Astronomie in den USA schon Gedanken über ein neues großes Weltraumteleskop gemacht, das um die Jahrhundertmitte aktiv sein könnte: In den langfristigen Planungen ist das Habitable Worlds Observatory vorgesehen. Mit diesem Teleskop, das im optischen, infraroten und ultravioletten beobachten soll, könnten unter anderem gezielt erdähnliche extrasolare Planeten abgebildet werden, um auf diesen nach Spuren von Leben zu suchen. Der Start ist aktuell für Mitte der 2040er Jahre geplant. (ds / 23. Juli 2026)

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