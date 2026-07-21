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Vergeht auf dem Mars die Zeit schneller
wegen der geringeren Anziehungskraft?
Seit Einstein wissen wir, dass Uhren tatsächlich je nach Stärke der Schwerkraft
in ihrer Umgebung etwas schneller oder langsamer laufen. Physikerinnen und
Physiker des US-amerikanischen National Institute of Standards and
Technology (NIST) haben berechnet, welchen Effekt dies auf dem Mars mit
seiner geringeren Schwerkraft hat: Tatsächlich laufen Uhren auf dem Mars täglich
477 Mikrosekunden schneller als auf der Erde. Die exzentrische Umlaufbahn des
Mars und die Anziehungskraft von benachbarten Planeten können diesen Wert jedoch
im Laufe eines Marsjahres um bis zu 226 Mikrosekunden pro Tag erhöhen oder
verringern. (ds /
21. Juli
2026)
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