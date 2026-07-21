Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Vergeht auf dem Mars die Zeit schneller wegen der geringeren Anziehungskraft?

Seit Einstein wissen wir, dass Uhren tatsächlich je nach Stärke der Schwerkraft in ihrer Umgebung etwas schneller oder langsamer laufen. Physikerinnen und Physiker des US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology (NIST) haben berechnet, welchen Effekt dies auf dem Mars mit seiner geringeren Schwerkraft hat: Tatsächlich laufen Uhren auf dem Mars täglich 477 Mikrosekunden schneller als auf der Erde. Die exzentrische Umlaufbahn des Mars und die Anziehungskraft von benachbarten Planeten können diesen Wert jedoch im Laufe eines Marsjahres um bis zu 226 Mikrosekunden pro Tag erhöhen oder verringern.

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