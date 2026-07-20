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Stimmt es, dass einmal eine Mission durch die Verwechslung von Einheiten verlorenging?


Ja, das stimmt tatsächlich: Bei der NASA-Marsmission Mars Climate Orbiter ging der Kontakt zur Sonde nach dem Eintreffen am Mars verloren. Grund dafür war offenbar ein Durcheinander bei den Einheiten - so wurden bestimmte Werte im imperialen System geliefert, die vom Team am Jet Propulsion Laboratory der NASA für Werte im metrischen System gehalten und entsprechend eingegeben wurden. Das führte zu fehlerhaften Berechnungen, wodurch die Sonde zu nahe an den Mars herankam und zu tief in die Atmosphäre geriet. (ds / 20. Juli 2026)

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