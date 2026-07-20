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Stimmt es, dass einmal eine Mission
durch die Verwechslung von Einheiten verlorenging?
Ja, das stimmt tatsächlich: Bei der NASA-Marsmission Mars Climate Orbiter
ging der Kontakt zur Sonde nach dem Eintreffen am Mars verloren. Grund
dafür war offenbar ein Durcheinander bei den Einheiten - so wurden bestimmte
Werte im imperialen System geliefert, die vom Team am Jet Propulsion
Laboratory der NASA für Werte im metrischen System gehalten und
entsprechend eingegeben wurden. Das führte zu fehlerhaften Berechnungen, wodurch
die Sonde zu nahe an den Mars herankam und zu tief in die Atmosphäre geriet. (ds /
20. Juli
2026)
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