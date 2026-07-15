Planeten kreisen seit Milliarden Jahren um die Sonne. Sind sie ein Perpetuum mobile?



Nein, die Bewegung von Planeten beschreibt kein Perpetuum mobile und sie verletzt - anders als ein Perpetuum mobile - auch keine physikalischen Gesetze. Die Planeten erhalten ihre Energie aus der anfänglichen Entstehungsphase des Sonnensystems. Da es im Weltraum praktisch keine Reibung gibt, die sie auf ihrer Bahn abbremsen könnte, können sie viele Milliarden Jahre um die Sonne kreisen - ohne selbst Energie erzeugen zu müssen.



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