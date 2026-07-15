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Planeten kreisen seit Milliarden Jahren
um die Sonne. Sind sie ein Perpetuum mobile?
Nein, die Bewegung von Planeten beschreibt kein Perpetuum mobile und sie
verletzt - anders als ein Perpetuum mobile - auch keine physikalischen Gesetze.
Die Planeten erhalten ihre Energie aus der anfänglichen Entstehungsphase des
Sonnensystems. Da es im Weltraum praktisch keine Reibung gibt, die sie auf ihrer
Bahn abbremsen könnte, können sie viele Milliarden Jahre um die Sonne kreisen -
ohne selbst Energie erzeugen zu müssen. (ds /
15. Juli
2026)
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