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Sind Nebel und Staubwolken tatsächlich
so kompakt, wie sie auf Bildern aussehen?
Nein, ganz im Gegenteil. Die Gasdichte in diesen Nebeln ist vergleichsweise
gering und auch ihre Helligkeit. Deswegen sind solche Objekte in den meisten
Fällen nur fotografisch zu erkennen und mit vergleichsweise langen
Belichtungszeiten. Zum Vergleich: In unserer Atemluft befinden sich etwa 1019
(also 10 Trillionen) Moleküle pro Kubikzentimeter. Die Gasdichte in dichten
Nebeln liegt erheblich darunter, in einer Größenordnung von vielleicht 10.000
Molekülen pro Kubikzentimeter. (ds /
13. Juli
2026)
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