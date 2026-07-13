Sind Nebel und Staubwolken tatsächlich so kompakt, wie sie auf Bildern aussehen?



Nein, ganz im Gegenteil. Die Gasdichte in diesen Nebeln ist vergleichsweise gering und auch ihre Helligkeit. Deswegen sind solche Objekte in den meisten Fällen nur fotografisch zu erkennen und mit vergleichsweise langen Belichtungszeiten. Zum Vergleich: In unserer Atemluft befinden sich etwa 1019 (also 10 Trillionen) Moleküle pro Kubikzentimeter. Die Gasdichte in dichten Nebeln liegt erheblich darunter, in einer Größenordnung von vielleicht 10.000 Molekülen pro Kubikzentimeter.



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