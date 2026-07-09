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Wie kalt ist es in 2000 Kilometer Höhe?


In 2000 Kilometer Höhe befinden wir uns in der Exosphäre, der äußersten Schicht der Erdatmosphäre, die weit in den Weltraum hinausreicht und schließlich in ihn übergeht. Sie ist entsprechend dünn, es herrscht hier fast schon ein Vakuum. Die Temperaturen in dieser Region werden oft mit 1000 Grad Celsius und mehr angegeben, beziehen sich allerdings ausschließlich auf die Geschwindigkeit der dort vorhandenen Teilchen, wobei sich schnell bewegende Teilchen hohen Temperaturen entsprechen. Einen messbaren Wärmetransport durch die extrem dünne Atmosphäre gibt es hier nicht mehr, weshalb ein Thermometer Temperaturen unter dem Gefrierpunkt anzeigen würde. (ds / 9. Juli 2026)

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