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Wie kalt ist es in 2000 Kilometer Höhe?
In 2000 Kilometer Höhe befinden wir uns in der Exosphäre, der äußersten Schicht
der Erdatmosphäre, die weit in den Weltraum hinausreicht und schließlich in ihn
übergeht. Sie ist entsprechend dünn, es herrscht hier fast schon ein Vakuum. Die
Temperaturen in dieser Region werden oft mit 1000 Grad Celsius und mehr
angegeben, beziehen sich allerdings ausschließlich auf die Geschwindigkeit der
dort vorhandenen Teilchen, wobei sich schnell bewegende Teilchen hohen
Temperaturen entsprechen. Einen messbaren Wärmetransport durch die extrem dünne
Atmosphäre gibt es hier nicht mehr, weshalb ein Thermometer Temperaturen unter
dem Gefrierpunkt anzeigen würde. (ds /
9. Juli
2026)
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