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Kann es in einem Doppelsternsystem eine
habitable Zone geben?
Das ist grundsätzlich möglich... zunächst beschreibt eine habitable Zone ja nur
den Bereich um einen Stern, in dem es - von den Temperaturen her - auf der
Oberfläche eines Planeten flüssiges Wasser geben könnte. Solche Bereiche gibt es
natürlich auch in Doppelsternsystemen, nur sind dort nicht immer stabile Bahnen
von Planeten möglich. Es gibt aber Systeme, in denen sie möglich sein könnten -
etwa bei Doppelsternsystemen, bei denen die Partner so weit voneinander entfernt
sind, dass es stabile Bahnen um einen oder beide der Partner geben kann. (ds /
7. Juli
2026)
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