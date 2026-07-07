Kann es in einem Doppelsternsystem eine habitable Zone geben?



Das ist grundsätzlich möglich... zunächst beschreibt eine habitable Zone ja nur den Bereich um einen Stern, in dem es - von den Temperaturen her - auf der Oberfläche eines Planeten flüssiges Wasser geben könnte. Solche Bereiche gibt es natürlich auch in Doppelsternsystemen, nur sind dort nicht immer stabile Bahnen von Planeten möglich. Es gibt aber Systeme, in denen sie möglich sein könnten - etwa bei Doppelsternsystemen, bei denen die Partner so weit voneinander entfernt sind, dass es stabile Bahnen um einen oder beide der Partner geben kann.



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