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Wie groß erscheint die Sonne von Pluto
aus gesehen und wie hell wird es auf Pluto?
Bild: NASA / Southwest Research
Institute / Alex Parker
Unsere Sonne ist von der Oberfläche
des Pluto betrachtet mehr als tausend Mal lichtschwächer als von der Erde aus
gesehen. Am Himmel des Zwergplaneten ist sie allerdings noch immer ein sehr
markantes und helles Objekt, das sich deutlich von anderen Sternen abhebt - das
zeigt auch die künstlerische Darstellung oben, in der zudem der Plutomond Charon
zu erkennen ist. Zur Mittagszeit ist die Helligkeit auf Pluto in etwa
vergleichbar mit der Helligkeit auf der Erde unmittelbar vor Sonnenaufgang oder
kurz nach Sonnenuntergang. (ds /
6. Juli
2026)
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