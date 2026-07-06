Wie groß erscheint die Sonne von Pluto aus gesehen und wie hell wird es auf Pluto?









Unsere Sonne ist von der Oberfläche des Pluto betrachtet mehr als tausend Mal lichtschwächer als von der Erde aus gesehen. Am Himmel des Zwergplaneten ist sie allerdings noch immer ein sehr markantes und helles Objekt, das sich deutlich von anderen Sternen abhebt - das zeigt auch die künstlerische Darstellung oben, in der zudem der Plutomond Charon zu erkennen ist. Zur Mittagszeit ist die Helligkeit auf Pluto in etwa vergleichbar mit der Helligkeit auf der Erde unmittelbar vor Sonnenaufgang oder kurz nach Sonnenuntergang.



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