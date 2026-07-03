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Wurde bereits eine Sonde in die
Atmosphäre des Jupiters gestürzt, um daraus wissenschaftliche Erkenntnisse zu
erlangen?
Ja. Die Jupitersonde Galileo, die 1995 in einen Orbit um den Jupiter
einschwenkte und 2003 zum Missionsende gezielt in die Atmosphäre des Gasriesen
gelenkt wurde, hatte auch eine Atmosphärensonde an Bord, die bereits vor dem
Einschwenken in den Jupiterorbit abgekoppelt und gezielt zur Erforschung der
Atmosphäre in diese gelenkt wurde. Aus den Daten zeigte sich beispielsweise,
dass die Atmosphäre turbulenter ist als gedacht und es dort zudem weniger Wasser
und weniger Blitzentladungen gibt als vermutet worden war. (ds /
3. Juli
2026)
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