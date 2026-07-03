Wurde bereits eine Sonde in die Atmosphäre des Jupiters gestürzt, um daraus wissenschaftliche Erkenntnisse zu erlangen?

Ja. Die Jupitersonde Galileo, die 1995 in einen Orbit um den Jupiter einschwenkte und 2003 zum Missionsende gezielt in die Atmosphäre des Gasriesen gelenkt wurde, hatte auch eine Atmosphärensonde an Bord, die bereits vor dem Einschwenken in den Jupiterorbit abgekoppelt und gezielt zur Erforschung der Atmosphäre in diese gelenkt wurde. Aus den Daten zeigte sich beispielsweise, dass die Atmosphäre turbulenter ist als gedacht und es dort zudem weniger Wasser und weniger Blitzentladungen gibt als vermutet worden war.



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