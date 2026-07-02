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Wieso gilt Neptun als Planet, Pluto
kreuzt doch regelmäßig seine Bahn?
Pluto hat seinen Planetenstatus deshalb verloren, weil er ein entscheidendes
Kriterium nicht erfüllt hat, das von der Internationalen Astronomischen Union im
Jahr 2006 aufgestellt wurde: Er hat nicht alle Objekte auf seiner Bahn um die
Sonne gravitativ aus dem Weg geräumt, seine Umlaufbahn also nicht von anderen
Objekten "befreit". Pluto befindet sich, gemeinsam mit anderen Objekten
ähnlicher Größe, im sogenannten Kuipergürtel meist jenseits der Neptunbahn.
Warum gelten aber Neptun, dessen Bahn Pluto regelmäßig kreuzt, und auch Jupiter,
auf dessen Bahn sich die Jupitertrojaner befinden, dennoch als Planeten? Die
Antwort ist einfach: Objekte, die durch das betreffende Objekt auf bestimmte
Bahnresonanzen gezwungen wurden, gelten als "geräumt". Pluto und Neptun
beispielweise befinden sich in einer 3:2-Resonanz. Um ein Planet zu sein, muss
ein Objekt das gravitativ dominierende Objekt auf seinem Orbit sein - und dies
trifft für Neptun und auch für Jupiter zu, nicht aber für Pluto, der deswegen
nur als Zwergplanet gilt. (ds /
2. Juli
2026)
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