Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wieso gilt Neptun als Planet, Pluto kreuzt doch regelmäßig seine Bahn? Pluto hat seinen Planetenstatus deshalb verloren, weil er ein entscheidendes Kriterium nicht erfüllt hat, das von der Internationalen Astronomischen Union im Jahr 2006 aufgestellt wurde: Er hat nicht alle Objekte auf seiner Bahn um die Sonne gravitativ aus dem Weg geräumt, seine Umlaufbahn also nicht von anderen Objekten "befreit". Pluto befindet sich, gemeinsam mit anderen Objekten ähnlicher Größe, im sogenannten Kuipergürtel meist jenseits der Neptunbahn. Warum gelten aber Neptun, dessen Bahn Pluto regelmäßig kreuzt, und auch Jupiter, auf dessen Bahn sich die Jupitertrojaner befinden, dennoch als Planeten? Die Antwort ist einfach: Objekte, die durch das betreffende Objekt auf bestimmte Bahnresonanzen gezwungen wurden, gelten als "geräumt". Pluto und Neptun beispielweise befinden sich in einer 3:2-Resonanz. Um ein Planet zu sein, muss ein Objekt das gravitativ dominierende Objekt auf seinem Orbit sein - und dies trifft für Neptun und auch für Jupiter zu, nicht aber für Pluto, der deswegen nur als Zwergplanet gilt.

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