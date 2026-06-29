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Gibt es andere Planeten im
Sonnensystem, bei denen ein Mond die Sonne genau so verdecken kann, wie der
Erdmond die Sonne bei einer Finsternis?
Das wir so spektakuläre Sonnenfinsternis beobachten können, ist einem kosmischen
Zufall zu verdanken: Die Größe des Mondes an unserem Himmel und die Entfernung
zur Sonne ermöglichen ist, dass der Mond im Falle einer Sonnenfinsternis, die
Sonne in vielen Fällen passgenau verdunkeln kann - nur manchmal (bei einer
ringförmigen Finsternis) ist der Mond etwas zu klein und es bleibt ein Ring der
Sonne um den Mond sichtbar.
Dieser Zufall wiederholt sich im Sonnensystem nicht: Die Monde des Mars sind zu
klein, um die Sonnenscheibe auch nur annähernd zu verdecken, es handelt sich
daher mehr um einen Transit. Bei den äußeren Planeten ist die Sonne aufgrund der
Entfernung zu klein, so dass die Monde die Sonne nicht passgenau, so großflächig
verdecken. Nur auf der Erde haben wir also das Glück, während einer totalen
Sonnenfinsternis die Korona der Sonne und ggf. sogar Protuberanzen beobachten zu
können. (ds / 29. Juni
2026)
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