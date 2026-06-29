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Gibt es andere Planeten im Sonnensystem, bei denen ein Mond die Sonne genau so verdecken kann, wie der Erdmond die Sonne bei einer Finsternis?

Das wir so spektakuläre Sonnenfinsternis beobachten können, ist einem kosmischen Zufall zu verdanken: Die Größe des Mondes an unserem Himmel und die Entfernung zur Sonne ermöglichen ist, dass der Mond im Falle einer Sonnenfinsternis, die Sonne in vielen Fällen passgenau verdunkeln kann - nur manchmal (bei einer ringförmigen Finsternis) ist der Mond etwas zu klein und es bleibt ein Ring der Sonne um den Mond sichtbar.

Dieser Zufall wiederholt sich im Sonnensystem nicht: Die Monde des Mars sind zu klein, um die Sonnenscheibe auch nur annähernd zu verdecken, es handelt sich daher mehr um einen Transit. Bei den äußeren Planeten ist die Sonne aufgrund der Entfernung zu klein, so dass die Monde die Sonne nicht passgenau, so großflächig verdecken. Nur auf der Erde haben wir also das Glück, während einer totalen Sonnenfinsternis die Korona der Sonne und ggf. sogar Protuberanzen beobachten zu können.  (ds / 29. Juni 2026)

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