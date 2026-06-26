Wenn die Sonne so groß wie ein Wasserball wäre, wie groß wäre dann die Erde?

Vermutlich ist hier ein Strandball gemeint, den man aufblasen kann. Deren Größe ist nicht genormt, aber gehen wir einmal von einem Durchmesser von 30 Zentimeter aus. Der Durchmesser der Sonne beträgt etwa den 109-fachen Durchmesser der Erde. Umgerechnet auf den Wasserball ergäbe sich also für die Erde ein Kügelchen mit einem Durchmesser von gerade einmal 2,75 Millimeter.



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