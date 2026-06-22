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Müsste die Temperatur der kosmischen
Hintergrundstrahlung durch Ausdehnung des Universums nicht ständig abnehmen?
Ja und das tut sie auch. Die kosmische Hintergrundstrahlung wird gerne als "Echo
des Urknalls" bezeichnet und ist in alle Richtungen nachweisbar. Sie hat heute
eine Temperatur von etwas weniger als drei Grad über dem absoluten Nullpunkt.
Würde es keine Kühlung durch die Expansion des Universums geben, wäre unser
Nachthimmel strahlend hell. (ds / 22. Juni
2026)
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