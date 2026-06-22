Müsste die Temperatur der kosmischen Hintergrundstrahlung durch Ausdehnung des Universums nicht ständig abnehmen?

Ja und das tut sie auch. Die kosmische Hintergrundstrahlung wird gerne als "Echo des Urknalls" bezeichnet und ist in alle Richtungen nachweisbar. Sie hat heute eine Temperatur von etwas weniger als drei Grad über dem absoluten Nullpunkt. Würde es keine Kühlung durch die Expansion des Universums geben, wäre unser Nachthimmel strahlend hell.



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