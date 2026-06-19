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Wird die Sonne im L2-Punkt von der Erde
vollständig verdeckt oder sieht man einen Ring um die Erde?
Der Kernschatten der Erde reicht nicht bis zum L2-Punkt, der etwa 1,5 Millionen
Kilometer auf der sonnenabgewandten Seite der Erde liegt. Damit wird die Sonne
durch die Erde nicht vollständig verdeckt. Dieser zweite Lagrange-Punkt des
Systems Erde-Sonne ist eine beliebte Position für Raumsonden, so ist
beispielsweise das Weltraumteleskop James Webb hier stationiert. Die
Sonden befinden sich zudem nicht exakt an L2, sondern umrunden diesen Punkt, so
dass ihre Stromversorgung durch Solarzellen sichergestellt werden kann und die
Sonne nie verdeckt ist. (ds / 19. Juni
2026)
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