Wird die Sonne im L2-Punkt von der Erde vollständig verdeckt oder sieht man einen Ring um die Erde?

Der Kernschatten der Erde reicht nicht bis zum L2-Punkt, der etwa 1,5 Millionen Kilometer auf der sonnenabgewandten Seite der Erde liegt. Damit wird die Sonne durch die Erde nicht vollständig verdeckt. Dieser zweite Lagrange-Punkt des Systems Erde-Sonne ist eine beliebte Position für Raumsonden, so ist beispielsweise das Weltraumteleskop James Webb hier stationiert. Die Sonden befinden sich zudem nicht exakt an L2, sondern umrunden diesen Punkt, so dass ihre Stromversorgung durch Solarzellen sichergestellt werden kann und die Sonne nie verdeckt ist.



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