Könnte es sein, dass wir Exoplaneten entdecken, auf denen es flüssiges Wasser, aber kein Leben gibt?

Das ist durchaus vorstellbar. Flüssiges Wasser gilt gemeinhin als notwendige Voraussetzung dafür, dass sich Leben, wie wir es kennen, entwickeln konnte. Es sind allerdings noch andere "Zutaten" nötig, so dass Wasser allein nicht ausreicht. Was genau vorhanden sein muss, welche "Initialzündung" schließlich zur Entwicklung von Leben führt, wenn alle notwendigen "Zutaten" vorhanden sind, ist Gegenstand aktueller Forschung.



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