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Könnte es sein, dass wir Exoplaneten
entdecken, auf denen es flüssiges Wasser, aber kein Leben gibt?
Das ist durchaus vorstellbar. Flüssiges Wasser gilt gemeinhin als notwendige
Voraussetzung dafür, dass sich Leben, wie wir es kennen, entwickeln konnte. Es
sind allerdings noch andere "Zutaten" nötig, so dass Wasser allein nicht
ausreicht. Was genau vorhanden sein muss, welche "Initialzündung" schließlich
zur Entwicklung von Leben führt, wenn alle notwendigen "Zutaten" vorhanden sind,
ist Gegenstand aktueller Forschung. (ds / 18. Juni
2026)
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