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Was passiert mit unserem Sonnensystem,
wenn Milchstraße und Andromeda kollidieren?
Das lässt sich mit Sicherheit und im Detail noch nicht beantworten, da die
genauen Parameter der Kollision noch unsicher sind. So ist es beispielsweise
noch nicht ausgemacht, ob die beiden Galaxien bei ihrer ersten Begegnung frontal
aufeinanderstoßen oder aber sich eher streifen. Auch jeden Fall ist die
Wahrscheinlichkeit, dass es zu tatsächlichen Kollisionen von Sternen kommt, sehr
gering, da Galaxien überwiegend aus leerem Raum bestehen.
Für das Sonnensystem haben verschiedene Modellrechnungen unterschiedliche
Szenarien ergeben: So könnte durch die Kollision unser Sonnensystem auf eine
sehr viel entferntere Bahn um das Zentrum der neuen, kombinierten Galaxie
gelenkt werden. Nach einem anderen Modell besteht sogar eine gewisse
Wahrscheinlichkeit, dass das Sonnensystem aus der Galaxie hinausgeschleudert
wird. Aber auch in diesem Fall würde gelten: Für das Sonnensystem und seine
Planeten muss dies keine direkten Folgen haben. Die Erde wäre übrigens zu diesem
Zeitpunkt - aufgrund der zunehmenden Leuchtkraft der Sonne - längst unbewohnbar. (ds / 17. Juni
2026)
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