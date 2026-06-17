Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was passiert mit unserem Sonnensystem, wenn Milchstraße und Andromeda kollidieren? Das lässt sich mit Sicherheit und im Detail noch nicht beantworten, da die genauen Parameter der Kollision noch unsicher sind. So ist es beispielsweise noch nicht ausgemacht, ob die beiden Galaxien bei ihrer ersten Begegnung frontal aufeinanderstoßen oder aber sich eher streifen. Auch jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu tatsächlichen Kollisionen von Sternen kommt, sehr gering, da Galaxien überwiegend aus leerem Raum bestehen. Für das Sonnensystem haben verschiedene Modellrechnungen unterschiedliche Szenarien ergeben: So könnte durch die Kollision unser Sonnensystem auf eine sehr viel entferntere Bahn um das Zentrum der neuen, kombinierten Galaxie gelenkt werden. Nach einem anderen Modell besteht sogar eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das Sonnensystem aus der Galaxie hinausgeschleudert wird. Aber auch in diesem Fall würde gelten: Für das Sonnensystem und seine Planeten muss dies keine direkten Folgen haben. Die Erde wäre übrigens zu diesem Zeitpunkt - aufgrund der zunehmenden Leuchtkraft der Sonne - längst unbewohnbar.

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