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Wann gibt es den nächsten Februar in
einem Schaltjahr ohne Neumond?
Schon ein normaler Februar ohne Neumond ist vergleichsweise selten, kommt aber
regelmäßig vor: Ein Mondphasenzyklus dauert 29,53 Tage. Bei einem nur 28-tägigen
Februar kommt es daher mehrmals im Jahrhundert vor, dass es im kürzesten Monat
des Jahres keinen Voll- oder Neumond gibt. Bei einem 29-tägigen Februar muss
hingegen alles genau passen: Ein Februar in einem Schaltjahr ohne Neumond gibt
es als nächstes im Jahr 2053 - Neumond ist dann am 31. Januar um 19:30 Uhr MEZ
und am 1. März um 7:36 Uhr MEZ. (ds /
5. Juni
2026)
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