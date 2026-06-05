Wann gibt es den nächsten Februar in einem Schaltjahr ohne Neumond?

Schon ein normaler Februar ohne Neumond ist vergleichsweise selten, kommt aber regelmäßig vor: Ein Mondphasenzyklus dauert 29,53 Tage. Bei einem nur 28-tägigen Februar kommt es daher mehrmals im Jahrhundert vor, dass es im kürzesten Monat des Jahres keinen Voll- oder Neumond gibt. Bei einem 29-tägigen Februar muss hingegen alles genau passen: Ein Februar in einem Schaltjahr ohne Neumond gibt es als nächstes im Jahr 2053 - Neumond ist dann am 31. Januar um 19:30 Uhr MEZ und am 1. März um 7:36 Uhr MEZ.



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