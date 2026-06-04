|
|
Wie kann man feststellen, dass ein
Schwarzes Loch rotiert?
Das geht beispielsweise durch spezielle Beobachtungen der Strahlung, die von der
heißen Akkretionsscheibe um das Schwarze Loch ausgeht, also jenem Bereich in
unmittelbarer Nähe des Schwarzen Lochs, in dem sich das Material sammelt und
aufheizt, bevor es hinter dem Ereignishorizont verschwindet. Diese
Akkretionsscheiben können sehr heiß werden und senden daher große Mengen an
Strahlung auch im Röntgenbereich aus. Nimmt man davon ein Spektrum auf, lassen
sich Hinweise auf den sogenannten Spin des Schwarzen Lochs finden - also in
welche Richtung es (in Bezug auf die Akkretionsscheibe) rotiert.
(ds /
4. Juni
2026)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|