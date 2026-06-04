Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie kann man feststellen, dass ein Schwarzes Loch rotiert? Das geht beispielsweise durch spezielle Beobachtungen der Strahlung, die von der heißen Akkretionsscheibe um das Schwarze Loch ausgeht, also jenem Bereich in unmittelbarer Nähe des Schwarzen Lochs, in dem sich das Material sammelt und aufheizt, bevor es hinter dem Ereignishorizont verschwindet. Diese Akkretionsscheiben können sehr heiß werden und senden daher große Mengen an Strahlung auch im Röntgenbereich aus. Nimmt man davon ein Spektrum auf, lassen sich Hinweise auf den sogenannten Spin des Schwarzen Lochs finden - also in welche Richtung es (in Bezug auf die Akkretionsscheibe) rotiert.

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