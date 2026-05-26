Warum haben Mars und Merkur nahezu die gleiche Anziehungskraft an der Oberfläche?

Der Mars ist deutlich größer als der sonnennächste Planet Merkur, trotzdem ist bei beiden Planeten die gravitative Anziehungskraft auf der Oberfläche nahezu identisch: Sie beträgt etwa 38 Prozent der Anziehungskraft auf der Erdoberfläche. Die Erklärung hierfür liegt in der Dichte von Merkur: Die ist nämlich signifikant größer als die Dichte des Mars, so dass sich der Größenunterschied praktisch ausgleicht.



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