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Warum haben Mars und Merkur nahezu die
gleiche Anziehungskraft an der Oberfläche?
Der Mars ist deutlich größer als der sonnennächste Planet Merkur, trotzdem ist
bei beiden Planeten die gravitative Anziehungskraft auf der Oberfläche nahezu
identisch: Sie beträgt etwa 38 Prozent der Anziehungskraft auf der
Erdoberfläche. Die Erklärung hierfür liegt in der Dichte von Merkur: Die ist
nämlich signifikant größer als die Dichte des Mars, so dass sich der
Größenunterschied praktisch ausgleicht. (ds / 26. Mai
2026)
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