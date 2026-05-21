Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hat man auch schon Planeten gefunden, die auf unterschiedlichen Bahnebenen ihre Sonne umrunden? Die Planeten des Sonnensystems umkreisen die Sonne grob in einer Ebene. Das erklärt sich durch die Entstehung der Planeten in einer rotierenden Scheibe aus Gas und Staub um die junge Sonne, ist also quasi der Normalfall. Man hat aber tatsächlich schon Systeme gefunden, die eine Ausnahme von dieser Regel darstellen: Um den Stern HD 3167 in den Fischen etwa hat man inzwischen vier Planeten entdeckt. Von drei der Planeten weiß man etwas über ihre Umlaufbahnen. Einer umkreist seine Sonne in der Äquatorebene des Sterns, also ähnlich wie die Planeten des Sonnensystems. Zwei Planeten allerdings befinden sich auf einer polaren Umlaufbahn, überfliegen also regelmäßig die Pole des Sterns. Verantwortlich für diese ungewöhnliche Konstellation könnte ein bislang unentdeckter Begleitstern von HD 3167 sein.

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