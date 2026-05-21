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Hat man auch schon Planeten gefunden,
die auf unterschiedlichen Bahnebenen ihre Sonne umrunden?
Die Planeten des Sonnensystems umkreisen die Sonne grob in einer Ebene. Das
erklärt sich durch die Entstehung der Planeten in einer rotierenden Scheibe aus
Gas und Staub um die junge Sonne, ist also quasi der Normalfall. Man hat aber
tatsächlich schon Systeme gefunden, die eine Ausnahme von dieser Regel
darstellen: Um den Stern HD 3167 in den Fischen etwa hat man inzwischen vier
Planeten entdeckt. Von drei der Planeten weiß man etwas über ihre Umlaufbahnen.
Einer umkreist seine Sonne in der Äquatorebene des Sterns, also ähnlich wie die
Planeten des Sonnensystems. Zwei Planeten allerdings befinden sich auf einer
polaren Umlaufbahn, überfliegen also regelmäßig die Pole des Sterns.
Verantwortlich für diese ungewöhnliche Konstellation könnte ein bislang
unentdeckter Begleitstern von HD 3167 sein. (ds /
21. Mai
2026)
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