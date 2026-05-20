Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte es Schwarze Löcher aus Antimaterie geben? Ja, nach unserem heutigen Verständnis ist das problemlos möglich, da Antimaterie ja nicht wirklich exotisch ist, sondern quasi nur spiegelbildlich in der Ladung seiner "Bestandteile". Ansonsten sollte Antimaterie den exakt gleichen physikalischen Gesetzen folgen wie Materie. Würde es also irgendwo eine ausreichende Massenkonzentration aus Antimaterie geben, könnte diese zu einem Schwarzen Loch kollabieren. Nach den aktuellen Theorien wäre dieses Schwarze Loch auch nicht von einem Schwarzen Loch aus Materie zu unterscheiden, wenn es die gleiche Masse, elektrische Ladung und das gleiche Drehmoment besitzt. Diesen Sachverhalt beschreibt man in der Physik durch das "No-Hair-Theorem".

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