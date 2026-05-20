|
|
Könnte es Schwarze Löcher aus
Antimaterie geben?
Ja, nach unserem heutigen Verständnis ist das problemlos möglich, da Antimaterie
ja nicht wirklich exotisch ist, sondern quasi nur spiegelbildlich in der Ladung
seiner "Bestandteile". Ansonsten sollte Antimaterie den exakt gleichen
physikalischen Gesetzen folgen wie Materie. Würde es also irgendwo eine
ausreichende Massenkonzentration aus Antimaterie geben, könnte diese zu einem
Schwarzen Loch kollabieren. Nach den aktuellen Theorien wäre dieses Schwarze
Loch auch nicht von einem Schwarzen Loch aus Materie zu unterscheiden, wenn es
die gleiche Masse, elektrische Ladung und das gleiche Drehmoment besitzt. Diesen
Sachverhalt beschreibt man in der Physik durch das "No-Hair-Theorem". (ds /
20. Mai
2026)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|