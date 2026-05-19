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Wie groß wird ein Schwarzes Loch durchschnittlich?

Das lässt sich nicht sagen, da es mehrere "Klassen" von Schwarzen Löchern gibt und sich in diesen nur schwer ein aussagekräftiger Durchschnittswert festmachen lässt. Wie massereich ein stellares Schwarzes Loch, also der kleinste Typ eines Schwarzen Lochs wird, hängt von der Masse des Sterns ab, aus dem dieses Schwarze Loch durch eine Supernova-Explosion entsteht. Außerdem hängt die finale Masse davon ab, wie viel Materie durch die Explosion verloren geht. Stellare Schwarze Löcher haben Massen, die denen von Sternen gleichen - von einigen Sonnenmassen bis maximal vielleicht 100.

Darüber gibt es Schwarze Löcher mittlerer Masse mit Massen um die 1000 Sonnenmassen und supermassereiche Schwarze Löcher in den Zentren von Galaxien. Letztere können Massen von einigen Millionen bis zu Milliarden Sonnenmassen haben. Und natürlich können alle Schwarzen Löcher durch die Aufnahme von Materie ständig weiter wachsen. (ds / 19. Mai 2026)

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