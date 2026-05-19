|
|
Wie groß wird ein Schwarzes Loch
durchschnittlich?
Das lässt sich nicht sagen, da es mehrere "Klassen" von Schwarzen Löchern gibt
und sich in diesen nur schwer ein aussagekräftiger Durchschnittswert festmachen
lässt. Wie massereich ein stellares Schwarzes Loch, also der kleinste Typ eines
Schwarzen Lochs wird, hängt von der Masse des Sterns ab, aus dem dieses Schwarze
Loch durch eine Supernova-Explosion entsteht. Außerdem hängt die finale Masse
davon ab, wie viel Materie durch die Explosion verloren geht. Stellare Schwarze
Löcher haben Massen, die denen von Sternen gleichen - von einigen Sonnenmassen
bis maximal vielleicht 100.
Darüber gibt es Schwarze Löcher mittlerer Masse mit Massen um die 1000
Sonnenmassen und supermassereiche Schwarze Löcher in den Zentren von Galaxien.
Letztere können Massen von einigen Millionen bis zu Milliarden Sonnenmassen
haben. Und natürlich können alle Schwarzen Löcher durch die Aufnahme von Materie
ständig weiter wachsen. (ds /
19. Mai
2026)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|