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Könnte ein Astronaut auf dem Mond einen
Venusschatten sehen?
Unser Nachbarplanet Venus ist zu bestimmten Zeiten am Himmel das hellste Objekt
nach Sonne und Mond. Sogar auf der Erde kann die Venus so hell sein, dass man -
unter optimalen Bedingungen - einen Schattenwurf von der Venus nachweisen kann.
Auf dem Mond sind die Bedingungen noch einmal besser, da das Licht von der Venus
hier keine Atmosphäre durchlaufen muss. Deswegen funkelt der Planet vom Mond aus
beobachtet auch nicht. (ds /
18. Mai
2026)
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