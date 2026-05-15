Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Rohstoffe gibt es auf dem Mond und dem Mars, die man für die astronautische Raumfahrt verwenden könnte? Auf unserem Mond gibt es zahlreiche Ressourcen, die man nutzen könnte, um eine Mission von Menschen auf dem Mond zu versorgen - zumindest in der Theorie. Man weiß vom Vorhandensein von zahlreichen Stoffen - von Wasser, über Helium-3 bis zu verschiedenen Metallen, die auf dem Erdtrabanten vorhanden sind. Hieraus ließen sich Sauerstoff, Trinkwasser, Treibstoff und auch Baustoffe gewinnen. Die Frage ist nur, wie zugänglich diese Stoffe sind, wie sie sich also gewinnen lassen. Um diese Frage zu beantworten, sollen beispielsweise Rover in den nächsten Jahren in der Nähe des Mondsüdpols nach dem Wasser suchen, das man aus dem Orbit entdeckt hat. Dann wird man genauer wissen, ob und wie es sich nutzen lassen wird. Auf der Erde macht man sich derweil Gedanken, wie sich auf der Basis von Mondstaub Bauteile mit einer Art 3-D-Drucker ausdrucken lassen können. Auf dem Mars sieht es ähnlich aus: Auch hier werden Wasservorkommen, aber auch Sauerstoff, Eisen und andere Stoffe vermutet, deren Abbau bzw. Nutzung die Raumfahrt aber noch vor gewisse Herausforderungen stellt. Wenn einem auf dem Mond aber erst einmal eine gewisse Form der Nutzung der natürlichen Ressourcen gelungen ist, könnte man die verwendeten Techniken sicher auch auf dem Mars zur Anwendung bringen.

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