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Welche Rohstoffe gibt es auf dem Mond
und dem Mars, die man für die astronautische Raumfahrt verwenden könnte?
Auf unserem Mond gibt es zahlreiche Ressourcen, die man nutzen könnte, um eine
Mission von Menschen auf dem Mond zu versorgen - zumindest in der Theorie. Man
weiß vom Vorhandensein von zahlreichen Stoffen - von Wasser, über Helium-3 bis
zu verschiedenen Metallen, die auf dem Erdtrabanten vorhanden sind. Hieraus
ließen sich Sauerstoff, Trinkwasser, Treibstoff und auch Baustoffe gewinnen. Die
Frage ist nur, wie zugänglich diese Stoffe sind, wie sie sich also gewinnen
lassen. Um diese Frage zu beantworten, sollen beispielsweise Rover in den
nächsten Jahren in der Nähe des Mondsüdpols nach dem Wasser suchen, das man aus
dem Orbit entdeckt hat. Dann wird man genauer wissen, ob und wie es sich nutzen
lassen wird. Auf der Erde macht man sich derweil Gedanken, wie sich auf der
Basis von Mondstaub Bauteile mit einer Art 3-D-Drucker ausdrucken lassen können.
Auf dem Mars sieht es ähnlich aus: Auch hier werden Wasservorkommen, aber auch
Sauerstoff, Eisen und andere Stoffe vermutet, deren Abbau bzw. Nutzung die
Raumfahrt aber noch vor gewisse Herausforderungen stellt. Wenn einem auf dem
Mond aber erst einmal eine gewisse Form der Nutzung der natürlichen Ressourcen
gelungen ist, könnte man die verwendeten Techniken sicher auch auf dem Mars zur
Anwendung bringen.
(ds /
15. Mai
2026)
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