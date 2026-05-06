Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn ich die Phasen des Mondes anschaue, frage ich mich, ob die Beleuchtung von Erde und Mond immer identisch ist? Betrachtet man das Erde-Mond-System aus der Ferne erkennt man sofort eines: Beide Himmelskörper werden immer genau zur Hälfte von der Sonne beschienen. Anders kann es ja auch nicht sein. Dass wir Mondphasen sehen, hängt mit dem Umlauf des Mondes um die Erde zusammen. Dadurch sehen wir einmal die komplette helle, rund 14 Tage später dann die komplette dunkle Seite des Mondes und in der Zeit dazwischen eine abnehmend oder zunehmend beleuchtete Mondscheibe. Würden wir uns auf dem Mond befinden, stünde die Erde groß an unserem Himmel - zumindest dann, wenn wir uns auf der erdzugewandten Seite des Mondes befinden. Erdaufgänge und Erduntergänge würden wir nicht sehen - die Erde steht immer am Himmel, zeigt allerdings auch Phasen: Im Laufe des rund vierwöchigen Mondtages wird die Erde von der dünnen Sichel zur "Vollerde" und nimmt dann wieder ab. Diese "Erdphasen" sind allerdings genau entgegengesetzt zu unseren Mondphasen.

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