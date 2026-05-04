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Können Astronauten im Weltall ohne
externe Beleuchtung ihre eigene Hand sehen?
Eines ist klar, im Schatten - ohne direktes oder reflektiertes Sonnenlicht und
ohne künstliche Beleuchtung - ist es im Weltraum sehr dunkel. Der amerikanische
NASA-Astronaut David Alexander Wolf hat es einmal so beschrieben: "Es ist
schwärzer als jedes Schwarz, das man sich vorstellen kann. (...) Und man kann in
einen Schatten greifen, der so tief und so schwarz ist, dass der eigene Arm
scheinbar verschwindet." (ds / 4. Mai
2026)
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