Können Astronauten im Weltall ohne externe Beleuchtung ihre eigene Hand sehen?

Eines ist klar, im Schatten - ohne direktes oder reflektiertes Sonnenlicht und ohne künstliche Beleuchtung - ist es im Weltraum sehr dunkel. Der amerikanische NASA-Astronaut David Alexander Wolf hat es einmal so beschrieben: "Es ist schwärzer als jedes Schwarz, das man sich vorstellen kann. (...) Und man kann in einen Schatten greifen, der so tief und so schwarz ist, dass der eigene Arm scheinbar verschwindet."



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