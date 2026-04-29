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Könnte sich die Beschaffenheit des
Jupiter signifikant verändern, wenn eine Sonde mit irdischen Mikroben in seine
Atmosphäre eindringt?
Davon ist nicht auszugehen, da es als ausgeschlossen gilt, dass Mikroben, die
sich vielleicht doch in einer Raumsonde von der Erde befinden und zudem die
jahrelange Reise ins äußere Sonnensystem überstanden haben, auch das Verglühen
dieser Sonde in der Atmosphäre des Gasriesen überstehen würden. Die Atmosphären
der Gasriesen werden immer dichter, so dass Sonden, die in Jupiter oder Saturn
stürzen, ein feuriges Ende haben und verglühen.
Dies ist auch der Grund dafür, warum man ausgediente Sonden in die Gasplaneten
lenkt: Sollten sie nämlich doch mit irdischen Bakterien "verseucht" sein, wäre
ein Verglühen in der Atmosphäre kein Problem. Der Aufprall auf einem Mond, der
eventuell lebensfreundliche Bedingungen bietet, allerdings schon.
(ds
/ 29. April
2026)
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