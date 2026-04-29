Könnte sich die Beschaffenheit des Jupiter signifikant verändern, wenn eine Sonde mit irdischen Mikroben in seine Atmosphäre eindringt?

Davon ist nicht auszugehen, da es als ausgeschlossen gilt, dass Mikroben, die sich vielleicht doch in einer Raumsonde von der Erde befinden und zudem die jahrelange Reise ins äußere Sonnensystem überstanden haben, auch das Verglühen dieser Sonde in der Atmosphäre des Gasriesen überstehen würden. Die Atmosphären der Gasriesen werden immer dichter, so dass Sonden, die in Jupiter oder Saturn stürzen, ein feuriges Ende haben und verglühen.

Dies ist auch der Grund dafür, warum man ausgediente Sonden in die Gasplaneten lenkt: Sollten sie nämlich doch mit irdischen Bakterien "verseucht" sein, wäre ein Verglühen in der Atmosphäre kein Problem. Der Aufprall auf einem Mond, der eventuell lebensfreundliche Bedingungen bietet, allerdings schon.



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