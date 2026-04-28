Wird die ESA einen Rover zum Mond schicken?

Ja, das ist zumindest geplant. Wenn alles wie vorgesehen läuft, soll bis Ende des Jahrzehnts ein erster europäischer Mondrover auf dem Erdtrabanten landen. Die Mission MAGPIE (Mission for Advanced Geophysics and Polar Ice Exploration) soll insbesondere nach Wasser in der Südpolarregion des Mondes suchen.

Die ESA wird außerdem im Rahmen ihres Programms Argonaut einen Mondlander entwickeln, der ab den 2030er Jahren verschiedene Nutzlasten auf den Mond bringen soll. Ist der Lander, der mit einer Ariane-6-Trägerrakete gestartet werden wird, einsatzbereit, könnte er relativ einfach weitere Rover zum Mond bringen.



Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.