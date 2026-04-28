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Wird die ESA einen Rover zum Mond
schicken?
Ja, das ist zumindest geplant. Wenn alles wie vorgesehen läuft, soll bis Ende
des Jahrzehnts ein erster europäischer Mondrover auf dem Erdtrabanten landen.
Die Mission MAGPIE (Mission for Advanced Geophysics and Polar Ice Exploration)
soll insbesondere nach Wasser in der Südpolarregion des Mondes suchen.
Die ESA wird außerdem im Rahmen ihres Programms Argonaut einen
Mondlander entwickeln, der ab den 2030er Jahren verschiedene Nutzlasten auf den
Mond bringen soll. Ist der Lander, der mit einer Ariane-6-Trägerrakete gestartet
werden wird, einsatzbereit, könnte er relativ einfach weitere Rover zum Mond
bringen. (ds
/ 28. April
2026)
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