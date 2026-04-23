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Warum musste Artemis II mit so hoher
Geschwindigkeit in die Atmosphäre eintreten und wurde nicht durch Bremsraketen
abgebremst?
Das ist eine Designentscheidung: Das NASA-Mondraumschiff Orion setzt
bei der Rückkehr zur Erde beim Abbremsen auf die Reibung der Erdatmosphäre. Vor
der Wasserung wird das Raumschiff noch einmal durch Fallschirme abgebremst,
allerdings muss dazu die Geschwindigkeit nicht so weit reduziert werden, wie bei
einer Landung auf Land. Auf diese Weise muss kein Treibstoff für ein Bremssystem
mitgeführt werden. Das Raumschiff wird dadurch beim Start leichter, bzw. bietet
mehr Raum für andere Dinge. (ds
/ 23. April
2026)
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