Warum musste Artemis II mit so hoher Geschwindigkeit in die Atmosphäre eintreten und wurde nicht durch Bremsraketen abgebremst?

Das ist eine Designentscheidung: Das NASA-Mondraumschiff Orion setzt bei der Rückkehr zur Erde beim Abbremsen auf die Reibung der Erdatmosphäre. Vor der Wasserung wird das Raumschiff noch einmal durch Fallschirme abgebremst, allerdings muss dazu die Geschwindigkeit nicht so weit reduziert werden, wie bei einer Landung auf Land. Auf diese Weise muss kein Treibstoff für ein Bremssystem mitgeführt werden. Das Raumschiff wird dadurch beim Start leichter, bzw. bietet mehr Raum für andere Dinge.



Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.