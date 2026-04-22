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Entstehen Galaxien noch heute?
In gewisser Weise ja - die Galaxienentwicklung ist nämlich kein abgeschlossener
Prozess: Galaxien wachsen und verändern ihre Form, in dem sie kleinere Galaxien
verschlucken oder mit ähnlich großen Galaxien verschmelzen. Auf diese Weise
entstehen auch heute noch neue galaktische Systeme. Allerdings dürften sich
heute kein Gas und Dunkle Materie zu einer Art Protogalaxie zusammenballen. Das
ist vor allem in der Frühphase des Kosmos geschehen. Es kann jedoch sein, dass
in einer solchen, schon lange vorhandenen Protogalaxie plötzlich erstmals
Sternentstehungsprozesse einsetzen und diese somit aufleuchtet und als Galaxie
sichtbar wird. (ds
/ 22. April
2026)
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