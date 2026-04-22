Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Entstehen Galaxien noch heute? In gewisser Weise ja - die Galaxienentwicklung ist nämlich kein abgeschlossener Prozess: Galaxien wachsen und verändern ihre Form, in dem sie kleinere Galaxien verschlucken oder mit ähnlich großen Galaxien verschmelzen. Auf diese Weise entstehen auch heute noch neue galaktische Systeme. Allerdings dürften sich heute kein Gas und Dunkle Materie zu einer Art Protogalaxie zusammenballen. Das ist vor allem in der Frühphase des Kosmos geschehen. Es kann jedoch sein, dass in einer solchen, schon lange vorhandenen Protogalaxie plötzlich erstmals Sternentstehungsprozesse einsetzen und diese somit aufleuchtet und als Galaxie sichtbar wird.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.