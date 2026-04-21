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Wäre es nicht sinnvoll wieder Space
Shuttle zu bauen?
Auf den ersten Blick erscheinen die Space Shuttle eine sehr viel
modernere Art des Raumflugs zu sein, landen sie doch wie ein normales Flugzeug
auf einer Landebahn und stürzen nicht an Fallschirmen ins Meer. Die
Außerdienststellung der Shuttle erfolgte aber vor rund 15 Jahren nicht ohne
Grund: Die Shuttle-Starts waren extrem teuer und mit hohen Risiken verbunden.
Das ganze System hatte sich nicht als die Zukunftstechnologie erwiesen, für die
man es ursprünglich gehalten hatte. So musste - eine Lehre aus der
Columbia-Katastrophe - die Außenhülle der Shuttle nach jedem Start im Erdorbit
nach Schäden abgesucht werden.
Anbieter wie SpaceX bieten heute sehr viel mehr zu einem sehr viel günstigeren
Preis - und arbeiten zudem mit Komponenten, die wiederverwertbar sind: Auch die
Dragon-Raumschiff fliegen mehrfach ins All, Raketenstufen kehren wieder zur Erde
zurück und können wieder genutzt werden, usw. Diese Technologie erscheint
aktuell als der bessere Weg ins All. (ds
/ 21. April
2026)
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