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Wäre es nicht sinnvoll wieder Space Shuttle zu bauen?

Auf den ersten Blick erscheinen die Space Shuttle eine sehr viel modernere Art des Raumflugs zu sein, landen sie doch wie ein normales Flugzeug auf einer Landebahn und stürzen nicht an Fallschirmen ins Meer. Die Außerdienststellung der Shuttle erfolgte aber vor rund 15 Jahren nicht ohne Grund: Die Shuttle-Starts waren extrem teuer und mit hohen Risiken verbunden. Das ganze System hatte sich nicht als die Zukunftstechnologie erwiesen, für die man es ursprünglich gehalten hatte. So musste - eine Lehre aus der Columbia-Katastrophe - die Außenhülle der Shuttle nach jedem Start im Erdorbit nach Schäden abgesucht werden.

Anbieter wie SpaceX bieten heute sehr viel mehr zu einem sehr viel günstigeren Preis - und arbeiten zudem mit Komponenten, die wiederverwertbar sind: Auch die Dragon-Raumschiff fliegen mehrfach ins All, Raketenstufen kehren wieder zur Erde zurück und können wieder genutzt werden, usw. Diese Technologie erscheint aktuell als der bessere Weg ins All. (ds / 21. April 2026)

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