Haben Armstrong und Aldrin während ihrer Zeit auf dem Mond geschlafen?

Tatsächlich war, nachdem die vorgesehene Arbeit auf der Mondoberfläche erledigt und auch der Start in den Mondorbit vorbereitet war, von den Apollo-11-Missionsplanern eine Schlafperiode vorgesehen. Die beiden ersten Menschen auf dem Mond sollten sich vor dem Verlassen des Mondes etwas ausruhen können. Das versuchten beide auch, allerdings klappte das nicht: In der Mondlandefähre war es zu laut, zu hell und auch zu kalt. Vermutlich dürfte aber auch die Aufregung dazu beigetragen haben, dass Armstrong in der Schlafenszeit gar nicht geschlafen und Aldrin nur etwas gedöst hat.



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