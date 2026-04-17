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Haben Armstrong und Aldrin während
ihrer Zeit auf dem Mond geschlafen?
Tatsächlich war, nachdem die vorgesehene Arbeit auf der Mondoberfläche erledigt
und auch der Start in den Mondorbit vorbereitet war, von den
Apollo-11-Missionsplanern eine Schlafperiode vorgesehen. Die beiden ersten
Menschen auf dem Mond sollten sich vor dem Verlassen des Mondes etwas ausruhen
können. Das versuchten beide auch, allerdings klappte das nicht: In der
Mondlandefähre war es zu laut, zu hell und auch zu kalt. Vermutlich dürfte aber
auch die Aufregung dazu beigetragen haben, dass Armstrong in der Schlafenszeit
gar nicht geschlafen und Aldrin nur etwas gedöst hat. (ds
/ 17. April
2026)
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