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Kann Dunkle Materie auch von einem Schwarzen Loch eingesaugt werden?

Man sollte sich Schwarze Löcher zunächst nicht als eine Art "Staubsauger" vorstellen, der alle Materie aufsaugt, sondern es handelt sich bei Schwarzen Löchern um oft gewaltige Massen, die Materie gravitativ anziehen. Diese Materie folgt dann den normalen physikalischen Bewegungsgesetzen, kreist also beispielsweise auf Bahnen um das Schwarze Loch. Dunkle Materie und "normale" Materie beeinflussen sich nur durch ihre Gravitation und so wirkt auch die Anziehungskraft eines Schwarzen Lochs auf Dunkelmateriepartikel und diese können auch in einem Schwarzen Loch enden.

Wenn man sich allerdings die Prozesse um einige Schwarze Löcher anschaut, insbesondere die gewaltigen Akkretionsscheiben in denen Materie um das Schwarze Loch kreist und sich die Bahnen der Partikel durch Wechselwirkungen langsam verringern bis sie schließlich dem Schwarzen Loch so nahe kommen, dass sie dessen Ereignishorizont überschreiten, muss man im Falle der Dunklen Materie eines beachten: Viele der Prozesse in den Akkretionsscheiben beruhen auf elektromagnetischen Wechselwirkungen zwischen den Partikeln, die für Dunkle Materie nicht möglich sind, da Dunkle Materie eben nur gravitativ wechselwirkt. Für Dunkle Materie ist es also deutlich schwerer in ein Schwarzes Loch zu geraten als für gewöhnliche Materie. (ds / 16. April 2026)

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