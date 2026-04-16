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Kann Dunkle Materie auch von einem
Schwarzen Loch eingesaugt werden?
Man sollte sich Schwarze Löcher zunächst nicht als eine Art "Staubsauger"
vorstellen, der alle Materie aufsaugt, sondern es handelt sich bei Schwarzen
Löchern um oft gewaltige Massen, die Materie gravitativ anziehen. Diese Materie
folgt dann den normalen physikalischen Bewegungsgesetzen, kreist also
beispielsweise auf Bahnen um das Schwarze Loch. Dunkle Materie und "normale"
Materie beeinflussen sich nur durch ihre Gravitation und so wirkt auch die
Anziehungskraft eines Schwarzen Lochs auf Dunkelmateriepartikel und diese können
auch in einem Schwarzen Loch enden.
Wenn man sich allerdings die Prozesse um einige Schwarze Löcher anschaut,
insbesondere die gewaltigen Akkretionsscheiben in denen Materie um das Schwarze
Loch kreist und sich die Bahnen der Partikel durch Wechselwirkungen langsam
verringern bis sie schließlich dem Schwarzen Loch so nahe kommen, dass sie
dessen Ereignishorizont überschreiten, muss man im Falle der Dunklen Materie
eines beachten: Viele der Prozesse in den Akkretionsscheiben beruhen auf
elektromagnetischen Wechselwirkungen zwischen den Partikeln, die für Dunkle
Materie nicht möglich sind, da Dunkle Materie eben nur gravitativ wechselwirkt.
Für Dunkle Materie ist es also deutlich schwerer in ein Schwarzes Loch zu
geraten als für gewöhnliche Materie. (ds
/ 16. April
2026)
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