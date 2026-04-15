Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum landete Artemis im Pazifik und nicht in einer Wüste? Vom Sonderfall Space Shuttle abgesehen gibt es bei der NASA eine lange Tradition von Landungen im Wasser: Nicht nur die Orion-Kapseln und die SpaceX Dragon-Raumschiffe wassern, sondern auch die früheren Apollo-Missionen gingen mit einer Wasserung zu Ende. Die russischen Sojus-Kapseln hingegen landen in der Steppe Kasachstans. Die Landung im Wasser hat einen großen Vorteil: Sie ist weicher. So reichen die großen Fallschirme aus, um die Kapsel entsprechend abzubremsen und es muss kein Treibstoff für Bremsraketen an Bord sein. Außerdem hat Wasser einen geografischen Vorteil: Die USA sind - anders als Russland - an drei Seiten von Wasser umgeben. Eine Landung wird auch dann nicht zum Problem, wenn eine Kapsel einmal leicht vom Kurs abkommen sollte. Das könnte auf dem nordamerikanischen Kontinent mit seinen Canyons, Bergketten und nicht zuletzt Siedlungsgebieten ein viel größeres Risiko sein. Bei der Bergung auf See verfügt die NASA zudem über langjährige Erfahrung, so dass kein Grund bestand, hier etwas zu ändern.

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