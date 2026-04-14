Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum sind die Fallschirme von Orion orange-weiß gestreift? Die großen Fallschirme, an denen die Orion-Kapsel am letzten Wochenende im Pazifik gewassert ist, sind orange-weiß gestreift, wie auch auf den Bildern der Wasserung gut zu sehen war. Vor einiger Zeit wurde ein Mitglied des Orion-Fallschirm-Teams nach den Gründen dafür befragt. Er erklärte die Farbe mit der besseren Sichtbarkeit: "Man möchte diese Fallschirme aus jeder Entfernung sehen können, in der sich das Schiff gerade befindet." Zudem sei die Farbe eine sehr verbreitete Farbe bei Bergungsaktionen auf See.

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