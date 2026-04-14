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Warum sind die Fallschirme von Orion
orange-weiß gestreift?
Die großen Fallschirme, an denen die Orion-Kapsel am letzten Wochenende im
Pazifik gewassert ist, sind orange-weiß gestreift, wie auch auf den Bildern der
Wasserung gut zu sehen war. Vor einiger Zeit wurde ein Mitglied des
Orion-Fallschirm-Teams nach den Gründen dafür befragt. Er erklärte die Farbe mit
der besseren Sichtbarkeit: "Man möchte diese Fallschirme aus jeder Entfernung
sehen können, in der sich das Schiff gerade befindet." Zudem sei die Farbe eine
sehr verbreitete Farbe bei Bergungsaktionen auf See. (ds
/ 14. April
2026)
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