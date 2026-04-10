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Wenn die Leuchtkraft der Sonne zunimmt, hat das auch Auswirkungen auf die Erde und die Erderwärmung?

Ja, das hat es. Allerdings, und dies gleich vorweg, hat die aktuell beobachtete Klimaerwärmung damit nichts zu tun - die Zunahme der Leuchtkraft der Sonne im Laufe ihrer stellaren Entwicklung ist ein Prozess, der sich erst über viele Millionen Jahre bemerkbar macht und nicht innerhalb weniger Jahrzehnte.

Tatsächlich nimmt die Leuchtkraft der Sonne ganz allmählich zu. Das führt dazu, dass die Erde nicht erst dann unbewohnbar werden wird, wenn sich die Sonne zu einem Roten Riesen aufbläht, sondern schon wesentlich früher. Man nimmt an, dass in weniger als einer Milliarde Jahren die Bedingungen für Leben so schlecht sein werden, dass Pflanzen und damit auch Tiere absterben. Später dürften dann die Ozeane verdampfen und die Erde ein heißer unbewohnbarer Wüstenplanet werden. (ds / 10. April 2026)

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