Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Warum kam Artemis II dem Mond nicht näher?

Bei Artemis II fliegen erstmals Menschen mit dem neuen Raumschiff Orion. Das bedeutet, dass während der Mission alle Aspekte getestet und überprüft werden sollen, die damit zu tun haben - etwa die Lebenserhaltungssysteme und sonstige für eine menschliche Besatzung nötigen Einrichtungen. Die Mission folgt dabei dem Kurs der Mission Artemis I um den Mond.

Wie Artemis II den Mond umrundet, stand praktisch schon mit dem Verlassen der Erdumlaufbahn fest - Artemis II ist nämlich nicht etwa in einen Orbit um den Mond eingeschwenkt, sondern umrundete den Erdtrabanten auf einer speziellen Bahn, die es ermöglicht, dass das Raumschiff ganz ohne Antrieb wieder zur Erde zurückkommt. Um eine solche Bahn zu erreichen, sind spezielle Bahnparameter nötig, die auch bestimmen, wie weit die Orion-Kapsel während der Mission von der Mondoberfläche entfernt ist. Artemis II war - anders als Apollo 10 - keine Generalprobe für die Mondlandung. Die Entfernung zur Mondoberfläche spielte hier also keine große Rolle. (ds / 9. April 2026)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.