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Warum kam Artemis II
dem Mond nicht näher?
Bei Artemis II fliegen erstmals Menschen mit dem neuen Raumschiff
Orion. Das bedeutet, dass während der Mission alle Aspekte getestet und
überprüft werden sollen, die damit zu tun haben - etwa die
Lebenserhaltungssysteme und sonstige für eine menschliche Besatzung nötigen
Einrichtungen. Die Mission folgt dabei dem Kurs der Mission Artemis I
um den Mond.
Wie Artemis II den Mond umrundet, stand praktisch schon mit dem
Verlassen der Erdumlaufbahn fest - Artemis II ist nämlich nicht etwa in
einen Orbit um den Mond eingeschwenkt, sondern umrundete den Erdtrabanten auf
einer speziellen Bahn, die es ermöglicht, dass das Raumschiff ganz ohne Antrieb
wieder zur Erde zurückkommt. Um eine solche Bahn zu erreichen, sind spezielle
Bahnparameter nötig, die auch bestimmen, wie weit die Orion-Kapsel während der
Mission von der Mondoberfläche entfernt ist. Artemis II war - anders
als Apollo 10 - keine Generalprobe für die Mondlandung. Die Entfernung
zur Mondoberfläche spielte hier also keine große Rolle. (ds
/ 9. April
2026)
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