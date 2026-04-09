Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum kam Artemis II dem Mond nicht näher? Bei Artemis II fliegen erstmals Menschen mit dem neuen Raumschiff Orion. Das bedeutet, dass während der Mission alle Aspekte getestet und überprüft werden sollen, die damit zu tun haben - etwa die Lebenserhaltungssysteme und sonstige für eine menschliche Besatzung nötigen Einrichtungen. Die Mission folgt dabei dem Kurs der Mission Artemis I um den Mond. Wie Artemis II den Mond umrundet, stand praktisch schon mit dem Verlassen der Erdumlaufbahn fest - Artemis II ist nämlich nicht etwa in einen Orbit um den Mond eingeschwenkt, sondern umrundete den Erdtrabanten auf einer speziellen Bahn, die es ermöglicht, dass das Raumschiff ganz ohne Antrieb wieder zur Erde zurückkommt. Um eine solche Bahn zu erreichen, sind spezielle Bahnparameter nötig, die auch bestimmen, wie weit die Orion-Kapsel während der Mission von der Mondoberfläche entfernt ist. Artemis II war - anders als Apollo 10 - keine Generalprobe für die Mondlandung. Die Entfernung zur Mondoberfläche spielte hier also keine große Rolle.

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